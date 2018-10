GroenLinks wil dat Defensie onder verscherpt toezicht komt

GroenLinks wil dat het ministerie van Defensie onder verscherpt toezicht komt te staan van de Tweede Kamer. GroenLinks-Kamerlid Diks dient een voorstel in omdat Defensie "na een jaar van veiligheidsincidenten, slechte zorg voor het personeel en geklungel in de bedrijfsvoering niet in staat is om de problemen op te lossen".

Ze wil dat de Tweede Kamer staatssecretaris Visser gaat helpen om orde op zaken te stellen. "Onder elke tegel die afgelopen jaar bij Defensie is omgekeerd, is een incident of schandaal gevonden. Ratten in de kantines, helmen van karton, gasmaskers met kankerverwekkend chroom-6, onbewoonbaar verklaarde barakken, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het ergste is dat in de bedrijfsvoering van Defensie niets is veranderd waaruit blijkt dat dit geklungel snel tot het verleden zal behoren."