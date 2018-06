Het was voor Erik Jurriëns even slikken toen hij het Meeuwennest binnenkwam. Bij het bedrijfsrestaurant van de marine in Den Helder stonden veel rattenvallen en in het gebouw trof hij maar liefst vijf muizenvallen op een rijtje aan.

Voor de voorzitter van de militaire vakbond ODB kwam het nieuws over smerige defensiekantines dan ook niet als een verrassing. Het was zijn bond die eind maart met de verhalen uit Den Helder naar buiten kwam. De problemen spelen ook op andere kazernes, blijkt uit onderzoek van de inspectie.

"Het werken in de kantine is gewoon gevaarlijk", zegt Jurriëns. "Ze maken eten klaar tussen de uitwerpselen van muizen. Sommige dames zijn zwanger, dat kan gewoon niet."

Hoofdpijn en misselijk

Ook Arjen Rozendal van vakbond AFMP kent de verhalen uit Den Helder. "Gisteren sprak ik nog met iemand die vertelde dat laatst de vuile lucht niet werd afgezogen, maar werd teruggeblazen in de keuken en het restaurant. Aan het eind van de dag zaten de mensen met fikse koppijn thuis op de bank. Andere collega's zijn er weleens misselijk van geworden."

Beide mannen wijzen erop dat het kantinepersoneel erg zijn best doet om alles goed te doen. "Het lukt met kunst- en vliegwerk om de voedselvoorziening op peil te houden", zegt Jurriëns. Rozendal: "Het gaat met hangen en wurgen."

Ze zijn ook eensgezind in de bron van alle problemen: het achterstallige onderhoud. "Bij de aanleg van het gebouw is nooit rekening gehouden met een keuken", zegt Rozendal. "Tien jaar geleden stond het op de nominatie om gesloopt te worden, maar toen kwam grote bezuinigingsronde en werden de plannen geschrapt."

Jurriëns: "Jarenlang is er niets onderhouden. Geen verfbeurt, geen loodgieterswerk, niets. Ze deden alleen aan symptoombestrijding. Als er iets moest worden gerepareerd, deden ze het op het goedkoopste manier."