'Alarm om vieze kantines Defensie: ratten en lekkend riool'

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt misstanden in bedrijfskantines van Defensie. Uit verschillende eetzalen komen al jaren klachten over muizen- en rattenoverlast, vieze lucht en aangevreten brood. Dat schrijft het AD op basis van het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG).

Uit eerdere inspecties bleek dat van alles mis is in de legerkantines van Paresto, de vaste cateraar van ruim zeventig defensielocaties.

Lekkende riolering

De marinekantine in Den Helder is in maart gesloten vanwege een lekkende riolering, waardoor motmuggen tussen de broodjes en pannen rondvlogen. Het Paresto-personeel moest daar dagelijks keutels en urine van muizen en ratten opruimen, schrijft het AD.

In Amersfoort is de situatie zo ernstig dat daar geen eten meer mag worden klaargemaakt. Militairen krijgen hun eten vanuit een andere kazerne.

Hoewel de kantine in Den Helder inmiddels weer open is, geldt voor alle bedrijfskantines van Defensie nog altijd 'code geel'. Die code van de NVWA houdt in dat de voedselveiligheid nog niet overal in orde is. "Als uit ons vervolgonderzoek blijkt dat de zaken nog steeds niet op orde zijn, zal het toezicht bij Paresto worden geïntensiveerd", zegt een NVWA-woordvoerder. De instantie wil niet zeggen welke misstanden zijn geconstateerd in de verschillende kantines.

Bezuinigingen

Als oorzaak van de vieze kantines noemt de woordvoerder de jarenlange bezuinigingen op Defensie. "Op sommige locaties is sprake van uitgesteld onderhoud. Daardoor kunnen problemen met onder meer hygi├źne ontstaan."

CDA-Kamerlid Hanke Bruis Slot eist opheldering van staatssecretaris Barbara Visser van Defensie. Ze wil dat de bewindsvrouw een top 10 van tekortschietende kazernekeukens overlegt en wil weten op welke locaties de bereiding van vers voedsel in het geding is.