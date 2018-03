Kantine marine dicht vanwege lekkende riolering

De kantine en de eetzaal van de marine in Den Helder zijn met onmiddellijke ingang gesloten vanwege problemen met de hygiëne. In de buurt van de kantine is een lekkende riolering ontdekt. Daardoor kan de voedselveiligheid niet langer gegarandeerd worden.

De honderden medewerkers die hier doordeweeks eten moeten de komende twee weken uitwijken naar drie nabijgelegen kantines. Ze worden daar met bussen naartoe gebracht. Op de locatie van de hoofdkeuken wordt een noodkeuken gebouwd. Hoelang het hoofdgebouw gesloten blijft, is onduidelijk.

De meeuwen lusten er geen brood van

De lekkende riolering is niet het enige probleem in het bedrijfsrestaurant in het gebouw Meeuwennest. Onder de kop De meeuwen lusten er geen brood van kaartte defensiebond ODB gisteren de problemen aan. Zo is er een knaagdierenplaag in het gebouw en moet het personeel van de kantine dagelijks de keutels en urine van muizen en ratten opruimen. Ook vreten de knaagdieren de broden aan in de broodkast.

Verder is de kwaliteit van de lucht en het water in het gebouw volgens de vakbond onvoldoende. In de lucht zit te veel fijnstof en de hoeveelheid ijzer in het water is gestegen tot 50 procent boven het maximum. De bond zegt dat de legerleiding op de hoogte is van alle problemen, maar er niets aan doet.

De vakbond stelt voor om het Meeuwennest per direct te sluiten. "Iedere dag dat het cafetaria nog open is, is een dag te veel", zegt voorzitter Erik Jurriëns.