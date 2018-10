Militairen hoeven kleding Noorwegen toch niet zelf te kopen

Militairen die eind deze maand aan een NAVO-oefening in Noorwegen gaan meedoen, hoeven hun speciale winterkleding toch niet zelf aan te schaffen. Defensie heeft in allerijl, via een speciale procedure, voldoende 'koudweerpakketten' in huis gehaald.

Staatssecretaris Visser schrijft in antwoord op Kamervragen dat zo'n duizend personeelsleden die nog niet over de juiste uitrusting beschikken de pakketten alsnog uitgereikt krijgen. Dat geldt ook voor de militairen die al naar Noorwegen zijn vertrokken.

De staatssecretaris van Defensie denkt dat ze mogelijk aanbestedingsregels heeft overtreden om de pakketten nog op tijd geleverd te krijgen. "Ik acht deze handelwijze echter verantwoord in het belang van het personeel."

Voorschot

Visser kreeg felle kritiek uit de Tweede Kamer, omdat militairen die aan de oefening in het poolgebied deelnemen, hun speciale winterkleding zelf moesten aanschaffen. Het gaat om extra warm ondergoed, een onderjas, overschoenen en handschoenen. Ze konden een voorschot krijgen en dan zelf op internet gaan shoppen. Ze konden er ook voor kiezen om de uitgave voor te schieten en vervolgens te declareren.

Er doen ongeveer 2000 Nederlandse militairen mee aan de internationale NAVO-oefening Trident Juncture. Zo'n 1000 beschikten op 25 september, toen de kwestie in de Kamer werd besproken, nog niet over de juiste kleding. Naar aanleiding van de kwestie heeft Visser een interventieteam opgericht dat ervoor moet zorgen dat personeel voortaan bij één loket terecht kan als er problemen zijn met kleding of uitrusting.