Kamer boos: militairen moeten zelf kleding kopen voor oefening in Noorwegen

De Tweede Kamer is verbijsterd dat een groep van zo'n duizend militairen zelf extra isolerende onderkleding moet kopen voor een oefening in Noorwegen. Het ministerie van Defensie heeft de kleding niet op voorraad en staatssecretaris Visser zegt dat er sprake is van een "uitzonderingssituatie". "Het is niet voor herhaling vatbaar", zei de staatssecretaris in de Tweede Kamer.

Zowel de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 als de oppositiepartijen GroenLinks, SP, PvdA en SGP vielen over Visser heen. De oefening in oktober in het koude Noorwegen, genaamd Trident Juncture, staat al twee jaar gepland.

In het kledingdepot kunnen de vertrekkende landmacht-militairen alleen het standaard winteruniform ophalen, omdat er geen extra isolerende kleding is ingekocht. Het gaat om extra warm ondergoed, een onderjas, overschoenen en handschoenen.

Bespottelijk

De militairen is daarom geadviseerd om zelf naar de winkel te gaan. Ze kunnen de bonnetjes declareren of een voorschot krijgen van zo'n 1000 euro. De Kamer is verbolgen dat Defensie niet in staat blijkt te zijn om te zorgen voor de basisvoorzieningen van hun personeel. "Je kunt ze toch niet zelf naar Bever-sport sturen", zei PvdA'er Kerstens. "Het is bespottelijk, ik begrijp niet hoe dit bij u is opgekomen", zegt GroenLinks-Kamerlid Diks.

Ook de coalitie is niet mild. D66-Kamerlid Beljah noemt het bizar, de VVD spreekt van een slechte zaak en het CDA noemt het een bizarre gang van zaken dat de militairen zelf moeten zorgen dat hun tenen en vingers niet beschadigen, zoals op een oefening in het koude Litouwen is gebeurd.

Koudweerpakket

In Litouwen hebben militairen koudeletsel opgelopen, zegt staatssecretaris Visser en daarom besloot Defensie dat naar Noorwegen ook extra warme kleding mee moest. Het was al te laat om deze kleding centraal in te kopen, vandaar dat deze noodgreep is gedaan. "Ik wens dit niet meer mee te maken", aldus Visser. De SP noemt het super gĂȘnant dat de staatssecretaris doet alsof het probleem "uit de lucht is komen vallen".