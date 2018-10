Excuses NAM voor lekkage Farmsum, maar 'we houden niets achter'

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft zijn excuses aangeboden voor de lekkage op het terrein in Farmsum waarbij tienduizenden liters giftig aardgascondensaat het riool in stroomden.

De lekkage ontstond begin deze maand toen een pomp en een klep op het tankopslagterrein bij Delfzijl uitvielen. Het lek bleef vanwege menselijke fouten dagenlang onopgemerkt.

De NAM heeft sindsdien al extra veiligheidsmaatregelen genomen, maar nu steekt directeur Atema ook de hand in eigen boezem. "Helaas moet ik constateren dat wij in geval van Farmsum duidelijk zijn tekortgeschoten ten aanzien van onze eigen standaard en die van de omgeving. Aardgascondensaat hoort niet in het oppervlaktewater en als dat wel gebeurt, dan mag het niet een paar dagen duren voor we dat ontdekken."

De directeur zegt dat het riool na een grondige schoonmaakbeurt snel weer in gebruik kan worden genomen.