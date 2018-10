NAM neemt extra veiligheidsmaatregelen bij tankenpark na lekkage

De NAM heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen voor de opslag in Farmsum. Dat is gebeurd op aandringen van het Staatstoezicht op de Mijnen.

Aanleiding is de lekkage van aardgascondensaat begin deze maand. De giftige stof kwam in het riool van Farmsum (gemeente Delfzijl) terecht. Het was een combinatie van technisch falen en een menselijke fout. Medewerkers reageerden te laat op een alarm over het lek.

De NAM heeft de alarmering van het tankenpark aangepast: er wordt sneller gepiept als er sprake is van lekkage. Het bedrijf heeft daarnaast een afsluiting geplaatst tussen de (eerder lekkende) opvangbak en het riool.

Ook is er nu na kantoortijd een operator op het terrein aanwezig. Die kan dan bij een calamiteit direct ingrijpen.