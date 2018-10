Veel minder groepen wilde dieren, dat is een slecht teken voor de mens

Instelling veranderen

Wel is het zo dat er de afgelopen decennia weer meer diersoorten zijn bijgekomen in Nederland. Dat komt vooral door strenge Europese regels en de aanleg van verbindingen tussen natuurgebieden. "Nederland kwam dan ook wel van heel ver", zegt Henkens. "In de jaren 80 was het hier echt vijf voor twaalf. De laatste jaren gaat het gelukkig weer wat beter met de natuur, vooral in waterrijke gebieden."

De onderzoeker van de Wageningen Universiteit is bang dat het in andere, minder rijke landen ook zover moet komen, voordat er een ommekeer komt. Hij hoopt dat overheden meer het voortouw nemen. "Met de kennis die we in Nederland hebben opgedaan, kunnen we andere landen ondersteunen op het gebied van natuurbehoud."

De mens kan de negatieve trend ombuigen, denkt Lanting, maar daarvoor moeten we anders gaan produceren en consumeren. "In Nederland maken veel mensen zich al zorgen. We weten wat de oplossingen zijn. We zullen alleen onze instelling moeten veranderen."