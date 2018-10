WNF: populaties wilde dieren wereldwijd met 60 procent afgenomen

Sinds 1970 zijn populaties wilde dieren wereldwijd met 60 procent afgenomen. Het Wereld Natuur Fonds komt tot die conclusie in het tweejaarlijkse Living Planet Report over de wereldwijde biodiversiteit. Het WNF ziet als reden voor de afname de vernietiging van leefgebieden door onder meer landbouw en overexploitatie.

Groepen wilde dieren in de tropen en in zoetwatergebieden zijn het meest geslonken. In moerassen, rivieren en delta's was de afname 83 procent, vooral door de aanleg van stuwdammen, landbouwprojecten en vervuiling. In de tropen van Zuid- en Midden-Amerika gingen populaties met maar liefst 89 procent achteruit. Het WNF zegt dat sinds 1970 ook 20 procent van het Amazonewoud is verdwenen.

WNF-directeur Kirsten Schuijt noemt verder de bosolifant, die leeft in Centraal-Afrika. Hun aantal is in acht jaar tijd met 60 procent afgenomen.

"Biodiversiteit is als een houten blokkentoren", zegt Schuijt. "Als je er telkens één blokje uittrekt kan de toren lang blijven staan. Maar een blokje teveel en het bouwwerk stort in. Zo halen we nu ook voortdurend blokjes uit de natuur. Hoeveel soorten kunnen nog verzwakken, zonder dat het systeem bezwijkt?"