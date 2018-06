'De Nederlandse panda' verdwijnt mogelijk binnen 30 jaar

De vuursalamander, wilde kat en tuimelaar zijn allemaal dieren die in Nederland leven, maar ernstig met uitsterven worden bedreigd. Maar er zijn meer dieren die kans maken om op die lijst terecht te komen.

Onze nationale vogel, de grutto, wordt al jaren bedreigd. Ooit waren er 150.000, nu naar schatting minder dan 30.000. Nieuw Europees landbouwbeleid zou zijn redding kunnen zijn, maar waarschijnlijk verandert er niets dat in het voordeel van de vogel zou kunnen werken. Natuurorganisaties zijn in ieder geval zwaar teleurgesteld in de Europese Commissie die, volgens de organisaties, lidstaten niet verplicht om natuur te herstellen.

Intensieve landbouw is boosdoener

De natuur is in Nederland sterk achteruit gegaan door intensieve landbouw van de afgelopen decennia. Dat zegt ecoloog Henk Simons van IUCN, de internationale organisatie die wereldwijd de rode lijsten met bedreigde diersoorten opstelt. De grutto staat op die lijst en wordt aangemerkt als een soort die sterk in aantal afneemt en ingedeeld wordt in de categorie 'bijna bedreigd/gevoelig'.

"Wat voor China de reuzenpanda is, is voor Nederland de grutto" zegt Chris-Jan van der Heijden van de Vogelbescherming. "80 procent van alle grutto's broedt in Nederland. De populatie neemt per jaar met 8 procent af. In dit tempo is er over dertig jaar geen grutto meer."