'Door permanente zomertijd zou Nederland de verkeerde kant opschuiven'

Europese lidstaten moeten straks zelf beslissen welke tijd ze hanteren en of dat dan zomer- of wintertijd moet worden. Als het aan de Europese Commissie ligt, moet elk land voor april volgend jaar gekozen hebben, maar dat lijkt onrealistisch. Het Nederlandse kabinet liet vorige week weten dat dit Nederland waarschijnlijk niet gaat lukken.

Ook vindt het kabinet de plannen nog te onduidelijk. Minister Ollongren heeft besloten dat er in Nederland een soort enquête gehouden wordt onder een kleine groep mensen. Die is overigens niet bindend; het kabinet hakt uiteindelijk de knoop door.

Andere landen

De discussie speelt ook in andere Europese landen. In België is het kabinet blij met de plannen om het jaarlijks verzetten van de klok te schrappen, maar weet het nog niet welke vaste tijd het beste is. Net als in Nederland, komt er in België een volksraadpleging. Premier Michel van België heeft al laten weten dat de beslissing samen met Nederland en Luxemburg genomen wordt, zodat de tijd in de Benelux hetzelfde blijft.

In Spanje is er op een enkele regio na geen discussie, zegt correspondent Rop Zoutberg. "Al willen mensen de lange avonden in de zomer wel graag behouden". Volgens Zoutberg vallen de debatten samen met die rond het afschaffen van de siësta.

Duitsers lijken te gaan voor een permanente zomertijd, zo bleek in augustus na een enquête. 3,1 miljoen Duitsers deden er aan mee. Het grootste deel koos voor het schrappen van het verzetten van de klok, en een permanente zomertijd. Ook bondskanselier Merkel is groot voorstander van een vaste tijd.

In het Verenigd Koninkrijk lijkt voorlopig niks te veranderen. Door de brexit hoeven de Britten waarschijnlijk niet te kiezen en blijft alles bij het oude. In Ierland - dat straks nog wel bij de Europese Unie hoort - komt er een volksraadpleging over het thema. Sommige Britse en Ierse politici hebben wel al gezegd dat ze niet willen dat Ierland en het Britse Noord-Ierland straks in een andere tijdzone belanden.

Marokko heeft al besloten

In Marokko - geen EU-lid - was geen volksraadpleging nodig voor het verzetten van de klok. Daar heeft de regering vrijdag besloten om het hele jaar de zomertijd aan te houden omdat naar eigen zeggen mensen vervelende gevolgen ondervinden van de overgang van zomer- naar wintertijd.