Europese zomertijd-enquête 'gekaapt' door Duitsers

"De mensen willen het, dus we gaan het doen", zei commissievoorzitter Jean-Claude Juncker vanochtend. Hij doelde op de Europese zomertijd-enquête, waarin 84 procent van de deelnemers zei af te willen van het verzetten van de klok en het liefst het hele jaar door de huidige zomertijd hebben. Juncker wil dat overnemen en komt binnenkort met een voorstel.

Juncker spreekt waarschijnlijk niet voor alle Europeanen, maar vooral voor ontevreden Duitsers. Uit de achterliggende cijfers van de enquête blijkt dat van de 4,6 miljoen mensen die hem invulden, er 3,1 miljoen uit Duitsland komen. Ter vergelijking: uit Frankrijk komen bijna 400.000 stemmen, uit Nederland slechts 27.000.

Niet representatief

In de Duitse weekblad Der Spiegelveegt een statistiekprofessor aan de Technische Universiteit in Dortmund verder de vloer aan met de enquête. Hij noemt het geen representatief onderzoek van willekeurig geselecteerde burgers: mensen die zich zorgen maken over of irriteren aan het onderwerp zullen eerder geneigd zijn de enquête in te vullen dan Europeanen die positief of onverschillig staan tegenover het verzetten van de klok.

De professor noemt het verder twijfelachtig dat de Europese Commissie op basis van deze enquête een voorstel doet. "Anderen mensen die zoiets zouden doen, zouden we populisten noemen." Opvallend genoeg heeft ook Juncker steeds volgehouden dat de enquête geen referendum was over de zomertijd.