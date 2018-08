Wiebes vindt het 'middeleeuws', Rutte zwijgt over wintertijd

Niet de Europese commissie, maar het Europese Parlement en de afzonderlijke EU-lidstaten hebben het laatste woord. Afhankelijk van het onderwerp moet een voorstel van de Europese Commissie unaniem of met een zogenoemde gekwalificeerde meerderheid worden aangenomen. Dat is nu nog niet duidelijk. "We hebben de zomertijd nog nooit eerder op de agenda gehad", aldus Rutte.

Het is aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken om de voor- en nadelen op een rijtje te zetten. "We gaan gewoon kijken wat beter is", zegt de minister. Ook zij zwijgt over haar persoonlijke voorkeur. "De een heeft er meer last van dan de andere."

Het is nog onduidelijk wanneer Juncker zijn plan naar de afzonderlijke lidstaten stuurt.