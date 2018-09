België: er komt een volksraadpleging in Benelux over zomertijd

Er komt een "vorm van burgerraadpleging" in de hele Benelux om te beslissen of de drie landen in de toekomst de zomer- of de wintertijd aanhouden. Dat zegt de Belgische premier Michel op een top in Salzburg, na overleg met premier Rutte en de Luxemburgse premier Bettel. Een woordvoerder van Rutte zegt dat die volksraadpleging zeker niet zal lijken op een referendum.

Volgens Michel is het belangrijk dat Luxemburg, België en Nederland dezelfde tijd aan gaan houden. De Europese Commissie stelde eerder deze maand voor dat het klok verzetten vanaf volgend jaar wordt afgeschaft. Landen kunnen daarna zelf beslissen of ze zomer- of wintertijd aan gaan houden.

Betrokken

Michel: "We zullen zeker komen tot een vorm van volksraadpleging. We gaan samen een beslissing maken, maar dat doen we pas nadat we naar de bevolking hebben geluisterd." Naast de volksraadpleging in de Benelux, wil Michel overleg met meer landen. Frankrijk, Duitsland en Italië moeten daarbij volgens hem zeker betrokken worden.

Een woordvoerder van Rutte zegt dat niet is afgesproken dat er een Benelux-brede volksraadpleging zal komen. Ze zegt dat de Nederlandse regering alleen van plan is om via focusgroepen en belangengroeperingen te peilen of Nederland voor invoering van zomer- of wintertijd is.