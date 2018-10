Kabinet: zomertijd-plan Europese Commissie niet duidelijk genoeg

Het kabinet wil dat de Europese Commissie een betere onderbouwing geeft van het plan om een eind te maken aan het twee keer per jaar verzetten van de klok. De Commissie vindt dat lidstaten voortaan zelf moeten beslissen welke tijd ze hanteren en dat het dan ofwel zomer- ofwel wintertijd moet worden.

Het kabinet vindt het positief dat de Commissie het onderwerp op de agenda heeft gezet en vicepremier De Jonge noemt het verstandig om naar één tijd terug te keren. Maar het kabinet heeft nog veel vragen over het Europese voorstel.

Niet realistisch

Het wil dat de Commissie beter duidelijk maakt wat precies de voor- en nadelen zijn en ook wat de financiële gevolgen zijn. Volgens het kabinet is het niet realistisch om hier al voor de door Brussel gewenste datum van april volgend jaar overeenstemming over te bereiken in de EU en een wetswijziging door beide Kamers te krijgen.

De Jonge benadrukt dat er afstemming moet komen met andere lidstaten, vooral met de Benelux en met Duitsland. "Het is voor Nederland belangrijk dat niet ieder voor zich in Europa een besluit neemt. We gaan ook niet allemaal besluiten of we links of rechts rijden."

Het kabinet gaat de komende tijd een peiling houden onder Nederlanders. De Jonge spreekt van een representatieve steekproef, die meeweegt bij het uiteindelijke standpunt van het kabinet.