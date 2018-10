Marokko verzet de klok dit weekend niet, wintertijd per direct geschrapt

In Marokko gaat de wintertijd dit weekend niet in. De Marokkaanse regering heeft op de valreep besloten om vanaf nu het hele jaar de zomertijd aan te houden.

Volgens de Marokkaanse regering blijkt uit onderzoek dat mensen meerdere keren per jaar vervelende gevolgen ondervinden van de overgang van zomer- naar wintertijd. Ook zou de permanente zomertijd positieve gevolgen hebben voor de elektriciteitsconsumptie, omdat er "een uur natuurlijk licht" wordt gewonnen.

Marokko verzet meestal vier keer per jaar de klok: twee keer voor de zomer- en wintertijd en twee keer in verband met de Ramadan.

Tijdverschil met Nederland

Net als in Nederland en op veel andere plaatsen in de wereld zou de klok in Marokko in de nacht van zaterdag op zondag een uur achteruit gaan. De tijd in Marokko loopt één uur achter op Nederland. Omdat in Nederland dit weekend wél de wintertijd ingaat, is het dus vanaf zondag even laat in Nederland en Marokko.

Ook in Nederland wordt gediscussieerd over de vraag of een permanente zomertijd óf het aanhouden van de wintertijd de voorkeur heeft. De Europese Commissie heeft onlangs voorgesteld om lidstaten van de Europese Unie zelf te laten bepalen of ze de zomertijd of de oorspronkelijke tijd invoeren. Het kabinet moet uiterlijk in maart aan Brussel laten weten wat het wordt.