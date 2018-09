Kabinet hakt binnenkort knoop door over zomertijd

Het kabinet hakt "binnen afzienbare tijd" de knoop door over de vraag of Nederland blijvend de zomertijd gaat aanhouden. Minister Ollongren zegt dat er rekening wordt gehouden met de wens van zoveel mogelijk Nederlanders.

Vandaag komt de Europese Commissie met het officiële voorstel, dat voorzitter Juncker een paar weken geleden al naar buiten bracht: elke lidstaat mag straks zelf bepalen of de klok nog twee keer per jaar wordt verzet.

Het Nederlandse kabinet moet uiterlijk in maart volgend jaar aan Brussel melden wat de keuze wordt. Het neemt naar verwachting binnen een paar weken een besluit.

Nog één keer

De Europese Commissie wil dat het op zondag 31 maart volgend jaar de laatste keer is dat in heel Europa de klok een uur vooruit gaat. In landen die standaard voor de zomertijd kiezen, worden de wijzers een half jaar later - in oktober - niet meer teruggezet. In landen die voor de wintertijd kiezen, gebeurt dat nog één keer.

Het is overigens nog niet zeker dat de Europese zomertijdverordening wordt geschrapt. Eerst moeten de lidstaten en de Europees Parlement nog toestemming geven.

'Biologisch bepaald'

Ollongren vindt het in elk geval goed dat de discussie wordt gevoerd. "Alle Europeanen hebben ermee te maken. En het blijkt dat de zomertijd een aantal effecten heeft die voor mensen en dieren nadelig kunnen zijn. Prima om het daar over te hebben. Ik heb wel gemerkt dat het onderwerp leeft, ook in Nederland."

De minister van Binnenlandse Zaken wil niet zeggen wat haar persoonlijke voorkeur is. "Die doet er niet toe. Het is volgens mij ook biologisch bepaald of je er wel of niet last van hebt."