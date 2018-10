Facebook strikt BBC-journalist voor bestrijding nepnieuws in India

In de strijd tegen levensgevaarlijk nepnieuws in India heeft Facebook de hulp ingeschakeld van Trushar Barot. De journalist van de BBC maakt binnenkort de overstap naar het socialemediabedrijf, meldt hij op Twitter. Barot kan Facebook mogelijk helpen vanwege zijn kennis van de vele regionale talen in India.

Nepnieuws in India is een groot probleem. In mei en juni werden 27 mensen vermoord door woedende menigtes. Zij waren opgejut door doorgestuurde WhatsApp-berichten waarin werd gewaarschuwd voor kinderlokkers. WhatsApp is onderdeel van Facebook.

Trushar Barot heeft zeventien jaar lang voor de BBC gewerkt. Vorig jaar juli was hij betrokken bij het uitbreiden van de website van de BBC in Indiase talen, zodat de artikelen ook te lezen zijn in Marathi, Telugu, Punjabi en Gujarati.

Met de hulp van Barot gaat Facebook in New Delhi zogeheten 'Integrity Initiatives' opzetten. "Dit betekent dat ik ze ga helpen bij het bestrijden van nepnieuws, het ontwikkelen van trainingsprogramma's en belangrijker nog: het bedenken van idee├źn die een positief effect hebben op de digitale ontwikkeling van een land met meer dan een miljard mensen", twittert Barot.

Concrete stappen

De aankondiging komt twee dagen nadat de overheid van India de druk op socialemediabedrijven heeft opgevoerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken vroeg Facebook, Google, Twitter, WhatsApp, YouTube en Instagram een systeem te ontwikkelen om de verspreiding van nepnieuws via hun platforms tegen te gaan. Dat zou onder meer moeten gebeuren door een betere samenwerking.