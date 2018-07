WhatsApp is in India onderdeel van een levensgevaarlijke cocktail

Rajeshwari is er trots op dat in haar district geen enkele dode of gewonde is gevallen door nepnieuws. Toch ging het regelmatig bijna mis zoals in het geval van Yadaiah, en ook in het dorp Kashimnagar. Daar deelde een menigte van zeker 200 mensen in mei een paar klappen uit, notabene op dezelfde dag dat Rasjeshwari's muzikanten op bezoek waren geweest.

"Er stonden twee mannen die we niet kenden stil met hun motor, aan de rand van het dorp", zegt Revalli Ramulu, een lid van de dorpsraad. "Ze zagen er rijk uit, hadden dure telefoons en ze bleken ook 20.000 roepies (250 euro) in contanten bij zich te hebben", zegt hij, daarmee verklarend waarom de mannen verdacht werden gevonden. "Het hele dorp was paranoïde door alle berichten over kinderhandelaren op WhatsApp."