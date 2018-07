WhatsApp labelt doorgestuurde berichten in strijd tegen nepnieuws

Het lijkt een klein verschil, maar het moet WhatsApp helpen met een groot probleem. De chatdienst gaat vanaf nu berichten die zijn doorgestuurd een label meegeven. Dit betekent simpelweg dat boven het berichtje in een conversatie het woord 'Doorgestuurd' staat.

WhatsApp neemt deze maatregel vanwege een groeiend probleem in met name India. Daar wordt de dienst zeer actief gebruikt door 200 miljoen mensen. Het is de belangrijkste afzetmarkt in de wereld. Maar tegelijkertijd leidt het ook tot de verspreiding van veel nepnieuws, dat zich vaak snel verspreidt door het forwarden van berichten.

Leven of dood

In India is het inmiddels een kwestie van leven of dood geworden: de afgelopen maanden zijn er al 15 mensen gedood, waarbij er een verband is gelegd met geruchten op WhatsApp. In ieder geval een deel van deze groep werd vermoord, omdat de personen werden aangezien voor kinderontvoerders. De aanvallers waren hier via de chatdienst voor 'gewaarschuwd'. Zo ging er een video rond waarin een kinderontvoering in India te zien zou zijn. In werkelijkheid ging het om een Pakistaanse voorlichtingsvideo.

De hoop is dat mensen, bij het zien van het 'doorgestuurd'-label, langer nadenken voordat ze het voor waar aannemen. Als mensen een bericht kopiëren en vervolgens ergens anders plakken staat er overigens geen label bij.

"WhatsApp vindt jouw veiligheid heel belangrijk", schrijft het bedrijf in een blogpost over de nieuwe functie. "We moedigen je aan eerst na te denken voordat je een bericht deelt dat is doorgestuurd." Het staat er niet letterlijk, maar het lijkt een duidelijk verwijzing naar de problemen in bijvoorbeeld India. De functie werd de afgelopen in het land getest, evenals in Brazilië, een ander land waar de dienst heel populair is.

Paginagrote advertentie

Gisteren plaatste het bedrijf in grote Indiase kranten ook al een advertentie, waarin het tips gaf aan lezers hoe ze nepnieuws kunnen herkennen. Het is overigens niet de eerste keer dat de chatdienst kranten opzoekt om voorlichting te geven over hoaxes.