Boete van 800 miljoen voor sjoemeldiesels bij Audi

Autofabrikant Audi heeft van de Duitse autoriteiten een boete gekregen van 800 miljoen euro voor de verkoop van sjoemeldiesels. Het bedrijf, onderdeel van de Volkswagen Group, accepteert de boete en erkent daarmee ook schuld. Eerder kreeg Volkswagen al een boete van 1 miljard euro vanwege het sjoemelschandaal.

In het geval van Audi gaat het om auto's met V6 en V8 dieselmotoren, waarvan het bedrijf er sinds 2004 wereldwijd bijna 5 miljoen verkocht. Die waren vervuilender dan toegestaan. En bij emissietesten gebruikte Audi sjoemelsoftware om dat te verbergen.

Topman zit vast

In juni werd Audi-topman Rupert Stadler gearresteerd. De Duitse justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij het sjoemelschandaal. Begin deze maand werd hij daarom ontslagen door Volkswagen. De zaak tegen hem is met deze boete niet ten einde gekomen, het onderzoek naar hem loopt nog. Stadler werd als Audi-topman vervangen door de Nederlander Bram Schot.

Mede door het sjoemelschandaal raken diesels steeds meer uit de gratie. Porsche is al compleet gestopt met de verkoop. Nissan stopt over een tijd met diesels in Europa en Toyota eind dit jaar. En in Duitsland is een groot inruilprogramma aangekondigd voor vervuilende diesels, zowel sjoemeldiesels als gewone diesels.