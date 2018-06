Topman Audi opgepakt in sjoemelzaak

In de jacht op de verantwoordelijken achter de grootschalige fraude met sjoemeldiesels, is in Duitsland een kopstuk opgepakt. De Audi-topman Rupert Stadler zit vast. Vorige week werd bekend dat hij verdacht wordt van fraude en misleiding in reclames.

Duitse media melden dat Stadler intern onderzoek naar het sjoemelsoftwareschandaal zou hebben tegengewerkt en op de koop toegenomen hebben dat dieselauto's met de software werden verkocht.

Volgens de Süddeutsche Zeitung bevestigt het bedrijf dat Stadler vanmorgen gearresteerd is en laat het weten nog steeds in de onschuld van de topman te geloven.

Celstraffen

Vorige week werd al het huis van de topman doorzocht. In totaal staan zo'n twintig mensen terecht in de zaak. In de VS zijn twee managers veroordeeld tot celstraffen.

Audi zou enkele honderdduizenden auto's met de foute software hebben verkocht. De fabrikant is onderdeel van de Volkswagen Groep, waar verder onder meer Porsche onder valt. Alles bij elkaar zijn er meer dan 10 miljoen auto's door de groep op de markt gebracht waarmee is gesjoemeld.