Audi-topman verdachte in sjoemelsoftwareschandaal

Het sjoemelsoftwareschandaal bij Volkswagen raakt nu ook de topman van dochterbedrijf Audi. Rupert Stadler wordt door het Duitse Openbaar Ministerie verdacht van fraude en misleiding in reclames.

Het huis van Stadler en de woning van een ander lid van de raad van bestuur van Audi zijn doorzocht "om bewijsmateriaal veilig te stellen," meldt de openbaar aanklager in München. De identiteit van de andere bestuurder is niet bekendgemaakt. Het aantal verdachten is hiermee opgelopen naar twintig.

Onder vuur

Stadler ligt al onder vuur sinds Audi in november 2015 had toegegeven dat er ook in Audi's sjoemelsoftware zat. Die bekentenis kwam twee maanden na het begin van het schandaal bij Volkswagen. Stadler is al die tijd aangebleven als hoogste baas bij Audi. In april werd hij bij het moederconcern Volkswagen nog hoofd van de afdeling verkoop.

Audi wordt er als bedrijf van verdacht dat het merk sinds 2009 in de VS en in Europa zeker 210.000 dieselauto's met sjoemelsoftware heeft verkocht. De software zorgde ervoor dat de auto's in een zuinige stand gingen als ze volgens de protocollen werden getest. Bij normaal gebruik op de weg stootten de auto's veel meer uit dan op papier werd beloofd.

Audi laat in een verklaring weten dat het bedrijf volledig meewerkt aan het justitiële onderzoek.