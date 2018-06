Duitse staat legt Volkswagen 1 miljard euro boete op voor sjoemeldiesels

Het Duitse Openbaar Ministerie heeft Volkswagen een boete van ruim 1 miljard euro opgelegd in verband met het sjoemeldieselschandaal. De autofabrikant maakte dat zelf bekend.

Het bedrijf accepteert de boete en neemt daarmee naar eigen zeggen zijn verantwoordelijkheid. Het hoopt dat dit een positief effect heeft op procedures tegen het bedrijf elders in Europa.

Tussen medio 2007 en 2015 bracht Volkswagen wereldwijd 10,7 miljoen auto's op de markt die op de weg meer schadelijke stoffen uitstootten dan in testsituaties. Dat kwam omdat er met software was geknoeid, zodat de auto's milieukeuringen konden doorstaan.

Celstraf

Het schandaal kwam in 2015 in de VS aan het licht. Oud-topman Oliver Schmidt kreeg daar een celstraf van zeven jaar opgelegd.

Het schandaal heeft het bedrijf alleen al in de VS miljarden euro's aan boetes gekost. In Nederland kreeg Volkswagen vorig jaar een boete van 450.000 euro voor misleiding van consumenten. Het was de hoogste boete die de Autoriteit Consument & Markt kon opleggen.