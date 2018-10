Inruilpremie voor Duitse dieselbezitters

Eigenaren van dieselauto's in de veertien meest vervuilde Duitse steden kunnen aanspraak maken op inruilpremies voor nieuwe en tweedehandsauto's. Het gaat onder meer om de steden München, Stuttgart, Keulen en Hamburg. Gemiddeld is de premie 6000 euro, aldus de minister van Verkeer Scheuer. De kosten zijn voor de autofabrikanten.

De inruilpremie is een van de afspraken in een omvangrijk 'dieselplan', waarmee de Duitse regering de luchtvervuiling aan wil pakken. Belangrijk was ook om Duitse dieselbezitters gerust te stellen.

Begin dit jaar besloot de hoogste Duitse bestuursrechter dat in steden met een te hoge concentratie stikstofoxide een verbod ingevoerd mag worden voor diesels die volgens de zogenoemde Euro 4- en Euro 5-norm presteren. Dat zijn alle diesels van vóór 2015. Ruim 11 miljoen Duitse automobilisten hebben zo'n auto. Een deel van hen wordt nu dus gecompenseerd om over te stappen naar een schonere dieselauto, een voertuig dat rijdt op benzine of een elektrisch model.

Kosteloos

Inwoners van de veertien meer vervuilde steden kunnen nu dus een beroep doen op een inruilpremie. Ook voor forensen en inwoners van omliggende gemeenten geldt het aanbod. Milieuminister Schulze hamert erop dat oude diesels ook ingeruild kunnen worden voor tweedehandsmodellen die aan de Euro 6 norm voldoen. "Niet iedereen kan een nieuwe auto betalen", aldus de minister.

In steden waar de vervuiling minder is, hoopt de regering met andere regelingen het dieselverbod te vermijden. Daar kunnen openbaarvervoerbedrijven, maar ook ambulances, taxi's en kleine bedrijven flink wat subsidie krijgen om hun dieselvloot op te schonen.

Strijdpunt blijft het ombouwen van de diesels. Bij Euro 5-norm diesels is het mogelijk om via software en hardware updates de uitstoot te beperken. De regering wil dat de autofabrikanten dit grotendeels kosteloos aan de dieselrijders aanbieden. Alleen Volkswagen heeft dat tot nu toe toegezegd.

Sceptisch

Andere autofabrikanten zijn sceptisch. Het is erg duur, de kosten kunnen oplopen tot 10.000 euro per auto. Ook stellen fabrikanten vraagtekens bij de uiteindelijke milieuwinst. BMW en Opel hebben al gezegd dat ze geen ombouwmogelijkheden gaan aanbieden. Daimler denkt er nog over na.