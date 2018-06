Audi bevestigt: Nederlander Bram Schot is nieuwe topman

Audi heeft de Nederlander Bram Schot benoemd tot tijdelijke topman van het concern. Hij vervangt Rupert Stadler, die werd opgepakt vanwege het dieselschandaal.

De 56-jarige Schot zit sinds 1 september in het bestuur van het autoconcern en was verantwoordelijk voor verkoop en marketing. Hij begon zijn loopbaan bij ABN Amro en stapte vervolgens over naar Daimler. In 2011 trad hij in dienst bij Volkswagen, het moederbedrijf van Audi.

De vorige hoogste baas Stadler is tijdelijk uit zijn functie gezet. Hij werd gisteren opgepakt. Hij wordt verdacht van fraude en misleiding in reclames.