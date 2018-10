'Totaal onacceptabel' dat Haarlemse burgemeester moet onderduiken

"Totaal onacceptabel" en "extreem onwenselijk" noemde premier Rutte het onderduiken van de Haarlemse burgemeester Wienen. De CDA-burgemeester zit al zo'n twee weken ondergedoken na aanhoudende bedreigingen.

Rutte prijst Wienen als iemand "die voor ons allemaal in het strijdperk treedt om dit land te verbeteren". De premier ging niet in op de reden voor de bedreigingen. Maar mogelijk hebben ze te maken met zijn harde aanpak van criminaliteit. Hij liet onder meer een clubhuis sluiten van motorclub Hells Angels.

Het is zeker niet de eerste keer dat een burgemeester in Nederland onderduikt. Fons Jacobs, oud-burgemeester van Helmond, kon in 2010 wekenlang niet meer thuis komen door bedreigingen. Vandaag vertelde hij in podcast De Dag over die ingrijpende tijd.

Ook de burgemeesters in Emmen en Kerkrade doken de afgelopen jaren onder. Onder anderen hun collega's in Voerendaal en Laarbeek kregen zware beveiliging na bedreigingen.

Toename bedreigingen

Henny Sackers, hoogleraar sanctierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, ziet inmiddels een structurele toename van het aantal bedreigingen tegen burgemeesters. Hij zegt dat dit mogelijk te wijten is aan de ruimere bevoegdheden die burgemeesters hebben gekregen om op te treden tegen criminelen.

"De burgemeester knipt nog steeds lintjes, feliciteert mensen met huwelijksjubilea en deelt koninklijke onderscheidingen uit. Maar tegelijkertijd is hij ook handhaver geworden. De burgemeester treedt op tegen drugspanden die gesloten moeten worden, tegen veroorzakers van overlast, tegen motorbendes die zich in zijn gemeente willen vestigen."

Sackers verwacht dat in de toekomst nog meer burgemeesters zullen onderduiken na bedreigingen. Hij denkt dat de grens van wat burgemeesters aankunnen inmiddels bereikt is en pleit ervoor dat zij zich minder gaan manifesteren als crimefighter.

"We moeten vaststellen dat de rol van een burgemeester als wetshandhaver zich niet goed verhoudt met zijn andere taken in de samenleving. Dat zou een argument zijn om de handhavende bevoegdheden van de burgemeester liever te beperken dan verder te laten toenemen", zegt Sackers.