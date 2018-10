Ook burgemeester Fons Jacobs moest onderduiken: 'Er is mij nooit iets verteld'

Het nieuws dat de Haarlemse burgemeester Jos Wienen is ondergedoken moet voor Fons Jacobs herkenbaar voorkomen. Als burgemeester van Helmond overkwam hem in 2010 hetzelfde: plots moest hij zijn woonplaats verlaten wegens ernstige bedreigingen. Over de begeleiding die hij kreeg is hij ontevreden: "Dat was buitengewoon minimaal".

Ondergedoken bestuurders komen de laatste jaren vaker voor, zoals recent in Emmen en Kerkrade. Toen Jacobs het overkwam, was er nog nauwelijks ervaring met dit fenomeen, vertelt hij in podcast De Dag. "We hebben het voor het belangrijkste deel zelf moeten doorstaan."

'Criminelen beter voorbereid dan jij'

Tot op de dag van vandaag weet Jacobs niet waarom hij moest onderduiken. Wel waren er vermoedens dat het samenhing met drugsgeweld in Helmond en buurgemeente Eindhoven. "Er is mij nooit iets verteld", aldus Jacobs.

De CDA' er herinnert zich het moment nog goed: onderweg van Den Haag naar huis kreeg hij een belletje. Er was informatie binnengekomen waaruit bleek dat zijn leven werd bedreigd, zo was de boodschap. Afspraken moest hij direct afzeggen en zijn collega's vertelde hij dat hij ziek was.