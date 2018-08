Aanhoudingen voor bedreiging burgemeester Voerendaal met pistool

De politie heeft twee mannen uit Landgraaf aangehouden in verband met de bedreiging van de burgemeester van Voerendaal. De twee worden ervan verdacht dat ze in februari burgemeester Houben hebben opgewacht en vervolgens hebben bedreigd met een pistool. Houben dook weg en bleef ongedeerd.

De mannen van 52 en 62 jaar worden ook beschuldigd van brandstichting in twee loodsen op een bedrijventerrein in Voerendaal. Op 30 juli werd ook al een man opgepakt vanwege deze brandstichting.

Houben vertelde op 14 maart over de bedreiging die eind februari had plaatsgevonden. De burgemeester was net van huis weggereden, toen een gemaskerde man uit de struiken de weg op stapte en een wapen op hem richtte. Houben: "Het was een beetje surrealistisch, maar ik wist wel meteen dat het een heel ernstige zaak was. Het schijnt zo te zijn dat je dan kunt bevriezen, vechten of vluchten. Ik heb een goed heenkomen gezocht."

Afstand van 3 meter

De gewapende man stond 3 meter van Houben vandaan. "Dan weet je dat het op jou is gericht. Er is hier in Voerendaal natuurlijk het nodige gebeurd met woonwagenbewoners. Maar het is speculeren wat erachter kan zitten."

Vorig jaar werden twee broers weggestuurd van een woonwagenkamp in Houbens gemeente vanwege een huurachterstand en de verdenking van criminele activiteiten. Destijds zei Houben dat de mannen meermaals wethouders en gemeenteambtenaren hadden bedreigd. Hij zei ook dat alles erop wees dat de twee woonwagenbewoners betrokken waren bij een autobrand.

Opsporing Verzocht

Op 18 juli werd al bekend dat de politie vijf tips over de bedreiging had gekregen via het programma Opsporing Verzocht. De politie schetste in de uitzending het beeld van een goed voorbereide actie. De dader wist welke route de burgemeester elke maandag naar het gemeentehuis nam en in welke auto hij reed.

Of de politie de twee mannen via die tips op het spoor is gekomen, is niet duidelijk. De verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen hun advocaat spreken. Politie en justitie doen geen verdere mededelingen.

Burgemeester Houben laat aan 1Limburg weten dat hij vanmorgen door justitie is geïnformeerd.