Burgemeester van Brabantse Laarbeek met dood bedreigd

Burgemeester Frank van der Meijden van de Brabantse gemeente Laarbeek is eind vorig jaar met de dood bedreigd. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Vrijdag staat een 18-jarige Syriër in de zaak voor de rechter in Den Bosch. Hij moet zich verantwoorden voor "verbale bedreiging met enig misdrijf tegen het leven".

De gemeente Laarbeek doet verder geen mededelingen over de doodsbedreiging, omdat het de zaak niet wil beïnvloeden. Wel is duidelijk dat de gemeente het huis van de burgemeester extra heeft laten beveiligen sinds de bedreiging.

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat het niet de eerste bedreiging was waarmee Van der Meijden te maken heeft gehad. Politie en OM onderzoeken ook meerdere bedreigingen "uit andere hoeken". Van der Meijden (CDA) is sinds juni 2016 burgemeester van Laarbeek. Volgens de krant voert hij een hard beleid tegen criminaliteit en andere illegale praktijken. "Die doortastendheid wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen."

Ondersteuningsteam

Lokale bestuurders worden steeds vaker bedreigd. Eind vorig jaar bleek uit een rondgang onder 4000 burgemeesters, wethouders en ambtenaren dat bijna een kwart van de burgemeesters wordt geïntimideerd door criminelen.

Uit ander recent onderzoek bleek dat vorig jaar 29 procent van de lokale en regionale politici werd geconfronteerd met agressie of geweld. Dat was iets meer dan in 2016.

Het toenemend aantal incidenten was voor minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in juni reden een landelijk ondersteuningsteam op te richten voor bedreigde lokale politici. In het team zitten onder anderen ervaren (oud-)politici.