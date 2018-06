Ondersteuningsteam voor belaagde en bedreigde politici

Er komt meer steun voor lokale en regionale politici die te maken hebben met agressie of geweld. Minister Ollongren richt een landelijk ondersteuningsteam op met onder anderen ervaren (oud-)politici, dat na een incident kan worden ingezet.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat vorig jaar 29 procent van de lokale en regionale politici werd geconfronteerd met agressie of geweld. Bekend voorbeeld is burgemeester Molkenboer van Woerden, die met de dood werd bedreigd.

29 procent is iets meer dan in 2016. De incidenten doen zich vooral voor in het persoonlijk contact, maar ook steeds meer via sociale media.

Starterspakket

In het ondersteuningsteam komen behalve politici ook onafhankelijke experts op het gebied van nazorg, integriteit en beveiliging. Zij kunnen de belaagde en bedreigde burgemeesters, wethouders en gedeputeerden van advies dienen.

Ollongren onderzoekt ook of er een 'starterspakket' voor aantredende burgemeesters moet komen. Zo'n pakket bevat een risico-analyse van de woonomgeving van de burgemeester.

Een deel van de maatregelen was al aangekondigd in april. Zo werd toen bekend dat lokale bestuurders trainingen tegen geweld en intimidatie krijgen aangeboden.

Aangifte

Uit het onderzoek blijkt dat 10 procent van de politieke ambtsdragers die worden bedreigd of belaagd aangifte doet. OIlongren vindt dat veel te weinig. "Elke vorm van bedreiging of ongewenste beïnvloeding vind ik onacceptabel."

Juist gisteren maakte de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb bekend dat hij onlangs een zeer ernstige doodsbedreiging heeft ontvangen. Om die reden wordt hij extra beveiligd.