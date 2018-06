Aboutaleb extra beveiligd vanwege ernstige doodsbedreiging

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb wordt al anderhalve week extra beveiligd vanwege een ernstige doodsbedreiging. Onder meer op het stadhuis is zichtbaar meer beveiliging aanwezig. De doodsbedreiging kwam vorige week donderdag binnen na een raadsdebat.

De burgemeester vertelde over de bedreiging in het NOS-WK-programma Studio Rusland. "Het was naar aanleiding van een debat met Denk over Pegida. Ik had besloten Pegida niet te verbieden maar gewoon te laten demonstreren. En diezelfde middag liep er een ernstige doodsbedreiging binnen."

Aboutaleb vertelde dit na het nieuws over de bedreigingen tegen de Zweedse voetballer Durmaz: