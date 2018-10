Bossen in grensgebied Frankrijk afgesloten vanwege varkenspest België

Drie Franse departementen in het grensgebied met België nemen maatregelen om te voorkomen dat de Afrikaanse varkenspest vanuit België het land inkomt.

Het is tot in ieder geval 20 oktober verboden om in de bossen aan de grens te jagen en om daar überhaupt te komen voor bijvoorbeeld recreatie of werk, schrijft de Waalse publieke omroep RTBF.

Het verbod geldt voor 41 gemeenten in het departement Meuse en voor 50 gemeenten in het naastgelegen Meurthe-et-Moselle. In deze departementen en in de Franse Ardennen, alle drie in de regio Lotharingen (Lorraine), komt ook een hek. Het gaat om een gebied van 120 duizend hectare met 120 gemeenten, meldt de omroep.

In België zijn wilde zwijnen besmet met de Afrikaanse varkenspest. De virusziekte komt vooral voor in Oost-Europese landen zoals Roemenië, waar 140.000 varkens moesten worden afgemaakt.

Vorige maand zei Landbouwminister Schouten dat er nog geen verhoogd risico is voor Nederland. Belangenorganisatie Vee & Logistiek was daar minder gerust op.

Tankstations

Tientallen varkenshouders uit Limburg en Noord-Brabant flyerden bij tankstations niet ver van de grenzen met België en Duitsland. Ze spraken vrachtwagenchauffeurs aan in de hoop de Afrikaanse varkenspest buiten Nederland te houden. Vorige week besloot de NVWA om borden langs snelwegen te laten plaatsen met de oproep om geen etensresten in de natuur achter te laten.

Worst of ham

De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen, maar kan via bijvoorbeeld een besmet stuk worst of ham dat is achtergelaten in de natuur wel wilde zwijnen treffen.