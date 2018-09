Boeren flyeren aan de grens tegen varkenspest

Tientallen varkenshouders uit Limburg en Noord-Brabant flyeren vandaag bij tankstations langs de snelwegen A2, A73 en A67, niet ver van de grenzen met België en Duitsland. Ze spreken vrachtwagenchauffeurs aan in de hoop de Afrikaanse varkenspest buiten Nederland te houden.

Afrikaanse varkenspest is een virusziekte die onschadelijk is voor mensen maar veel varkens treft, sinds 2014 vooral in de Baltische Staten, Polen en Roemenië. Eerder deze maand werd de ziekte ook aangetroffen bij twee wilde zwijnen in de Belgische Ardennen; reden voor de Belgische autoriteiten om varkens bij tientallen bedrijven preventief te ruimen.

Broodje varkensworst in prullenbak

Omdat er geen behandeling bestaat voor Afrikaanse varkenspest, vinden Nederlandse boeren dat alles op alles moet worden gezet om de ziekte buiten de landsgrenzen te houden. Vandaar dat ze vandaag volgens 1Limburg vooral buitenlandse vrachtwagenchauffeurs aanspreken.

Ze roepen bijvoorbeeld op om geen broodjes met varkensworst of ham in prullenbakken langs de snelweg achter te laten. Zo willen ze voorkomen dat wilde zwijnen in Nederland besmet raken door de worst op te eten. De wilde zwijnen op hun beurt kunnen de ziekte overbrengen op varkens in varkensstallen.

Alert, geen maatregelen

Opmerkelijk genoeg flyeren de boeren met het advies Voorkom insleep Afrikaanse varkenspest. Ze hebben dat gedownload van de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA. De varkenshouders vinden eigenlijk dat de NVWA meer moet doen. Maar volgens minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is het risico klein dat de ziekte zich naar Nederland verspreidt. Zij schreef deze week aan de Tweede Kamer dat ze wel alert blijft, maar nu geen extra maatregelen neemt.