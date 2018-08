Megaboerderij Roemenië getroffen door varkenspest, 140.000 dieren afgemaakt

In Roemenië, waar al meer dan 70.000 varkens zijn geruimd omdat er de Afrikaanse Varkenspest heerst, is nu ook besmetting vastgesteld op de grootste varkenshouderij van het land. Het bedrijf in Braila, in Oost-Roemenië, heeft meer dan 140.000 varkens en is daarmee het op een na grootste van Europa.

Vanaf morgen worden op last van de regering en de veterinaire dienst alle dieren op het bedrijf afgemaakt.

Roemenië kampt al maanden met de uiterst besmettelijke Afrikaanse Varkenspest (AVP). Er zijn op 160 locaties besmettingen vastgesteld, vooral op kleine bedrijven en bij hobbyboeren. Het megabedrijf in Braila is volgens de plaatselijke autoriteiten besmet door water uit de Donau. Getroffen boeren zouden de afgelopen weken dode varkens in de rivier hebben gegooid.

Tamme en wilde zwijnen

In 2007 werden in Europa de eerste gevallen van AVP vastgesteld in Georgië en sindsdien verspreidt de ziekte zich via Rusland en de Baltische staten naar West-Europa. De virusziekte treft vooral tamme en wilde zwijnen. Voor andere wilde dieren en voor huisdieren is AVP onschadelijk. Ook mensen lopen geen gevaar.

De Roemeense president Klaus Johannis is erg bezorgd over de omvang van de epidemie, die volgens hem kan uitlopen op een nationale ramp.

Gewoon begraven

Andere West-Europese landen zijn ook verontrust. Zo kregen varkensboeren in Duitsland al maanden geleden een oproep van het ministerie van Landbouw om alle hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Zo moeten boeren hun dieren afschermen van contact met wilde zwijnen.

Omringende landen en de Europese Commissie hebben de Roemeense regering opgeroepen veel meer te doen aan het bestrijden van de varkenspest. Gebleken is bijvoorbeeld dat varkens van getroffen bedrijven vaak niet naar de destructie gaan, maar gewoon worden begraven of in het water gegooid. De regering in Boekarest heeft geld van Brussel gevraagd voor extra maatregelen.