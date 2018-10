Varkenspestborden langs wegen: laat geen etensresten achter in natuur

Bij parkeerplaatsen langs snelwegen en bij natuurgebieden komen 150 informatieborden over de Afrikaanse varkenspest, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) besloten.

Op de borden wordt benadrukt geen etensresten achter te laten in de natuur. Varkenspest komt vooral voor in Oost-Europese landen en is onlangs ook vastgesteld bij enkele wilde zwijnen in de Ardennen.

De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen, maar kan via bijvoorbeeld een besmet stuk worst of ham dat is achtergelaten in de natuur wel wilde zwijnen treffen.

Vandaag zijn de eerste borden geplaatst op twee parkeerplaatsen nabij Eindhoven, langs de A67. De overige borden worden geplaatst in leefgebieden van wilde zwijnen en in grensgebieden met Duitsland en Belgiƫ.