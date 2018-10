Paus gelast onderzoek naar rol Vaticaan in misbruikzaak McCarrick

Paus Franciscus heeft een "grondig" onderzoek gelast naar documenten in het Vaticaan over het misbruikschandaal rond de voormalige Amerikaanse kardinaal McCarrick. McCarrick kon carrière maken binnen de Rooms-Katholieke Kerk, ondanks beschuldigingen dat hij priesters in opleiding had misbruikt.

Het Vaticaan gaat ervan uit dat door het onderzoek besluiten aan het licht komen die nu niet meer zouden worden genomen. "Misbruik en het in de doofpot stoppen daarvan worden niet langer getolereerd", staat in de verklaring van het Vaticaan en ook dat Franciscus "het pad van de waarheid wil volgen, waarheen dat ook leidt".

Vaticaan-correspondent Andrea Vreede zegt dat het Vaticaan in actie moest komen door de enorme opschudding die de zaak in de Amerikaanse publieke opinie heeft gewekt en na fel aandringen van de top van de Amerikaanse kerk.

32 hoge functionarissen

Die druk vanuit de VS op het Vaticaan volgde op beschuldigingen van aartsbisschop Viganò, een voormalige ambassadeur van het Vaticaan in de VS, over het toedekken van de zaak-McCarrick.

Deze ex-diplomaat verklaarde in augustus dat in de loop der jaren 32 hoge functionarissen binnen het Vaticaan van het misbruik door McCarrick op de hoogte waren geweest. Ook schreef Viganò dat hij Franciscus in 2013 - kort nadat deze tot paus was verkozen - had verteld dat er een "dik dossier" over McCarrick lag. Viganò riep Franciscus op om af te treden, omdat hij deze informatie naast zich neer zou hebben gelegd.

Ontslag

McCarrick werd afgelopen juli tot ontslag gedwongen, onder meer voor misbruik van een 16-jarige jongen in de jaren 70. Maar hij zou ook jongere jongens en mannen hebben misbruikt. Slachtoffers deden in de jaren 90 hun beklag bij de kerk en ook een leraar aan een seminarie in New Jersey waarschuwde het Vaticaan. Toch werd McCarrick in 2000 aartsbisschop van Washington D.C. en in 2006 kardinaal.

Volgens Vreede wil paus Franciscus met dit onderzoek opening van zaken geven en tegelijkertijd het verleden proberen af te sluiten. Zerotolerance op het gebied van misbruik en toedekken is nu de nieuwe norm. De paus wil de oude cultuur van wat hij "klerikalisme" noemt uitbannen en organiseert daarom een grote bijeenkomst van bisschoppen uit alle landen in februari 2019.