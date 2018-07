De kerk wist al jaren van misbruikverhalen over 'oom Teddy' McCarrick

Deze man en Robert Ciolek maken hun verhaal, apart van elkaar, in jaren 90 aanhangig bij de katholieke kerk. Het maakt geen indruk, want in 2000 wordt McCarrick aartsbisschop van Washington D.C., een van de meest prestigieuze banen van de Amerikaanse kerk. Een jaar later benoemt paus Johannes Paulus II hem tot kardinaal.

In de jaren die volgen, komen er meer verhalen naar boven over McCarrick, die in 2006 met emeritaat gaat. Verschillende functionarissen binnen de kerk trekken aan de bel over misbruik. De zaak die hem uiteindelijk de kop kost, draait om een 16-jarige misdienaar.

Kerst-mis

In de jaren 70, aan het begin van zijn carrière, is McCarrick priester in New York. Tijdens de voorbereidingen op de kerst-mis zou hij zijn hand in de broek van de misdienaar hebben gestoken.

De Amerikaanse katholiek kerk achtte dit verhaal zo geloofwaardig dat ze McCarrick vorige maand hebben geschorst. De kardinaal zei toen in een verklaring dat hij zich van dat misbruik niets kan herinneren. Over de andere beschuldigingen heeft hij zich niet uitgesproken.

Afgelopen vrijdag stuurde hij de paus een brief waarin hij zijn ontslag als kardinaal aanbiedt. Paus Franciscus heeft McCarrick opgedragen om zich tot de rechtszaak terug te trekken in een huis van de kerk en boete te doen door middel van gebeden.

James reageert tegen persbureau AP verheugd op het ontslag van McCarrick. "De waarheid overwint alles. Gelukkig heeft iedereen tegenwoordig meer begrip voor de schade die priesters hebben aangericht. Nu kunnen we beginnen te helen."