Aartsbisschop: paus wist van misbruik door McCarrick en moet aftreden

Paus Franciscus wist al jarenlang dat kardinaal Theodore McCarrick gelovigen misbruikte. Dat zegt een aartsbisschop die jarenlang Vaticaan-diplomaat was in de VS. Carlo Maria Vigano vindt dat de paus hierom moet aftreden.

Vigano schrijft in een verklaring van 11 pagina's dat hij in juni 2013, kort nadat Franciscus tot paus was gekozen, aan hem heeft verteld over het bestaan van "zo'n dik dossier" over McCarrick. Ook zegt Vigano dat hij al in 2006 aan hoge functionarissen binnen het Vaticaan heeft gemeld dat McCarrick werd verdacht van het misbruiken van volwassen kerkgangers.

Maffia

In de verklaring die op katholieke nieuwssites is gepubliceerd, staat een lijst met huidige en voormalige verantwoordelijken van het Vaticaan en de kerk in Amerika die van het misbruik door McCarrick afwisten.

Vigano schrijft dat het bedekken "een samenzwering van stilte is die niet veel verschilt van dat wat er bij de maffia gebeurt".

Hij vindt dat de paus zijn "fouten moet toegeven" en een goed voorbeeld moet geven aan kardinalen en bisschoppen die het misbruik door McCarrick hebben bedekt "en met hen allemaal moet aftreden".

Weerzinwekkend

Het Vaticaan heeft niet direct gereageerd. Op een bijeenkomst in Ierland zei de paus gisteren dat het misbruik een "bron van pijn en schaamte" voor de katholieke gemeenschap blijft, en dat hij die gevoelens deelt.

Ook noemde hij het terecht dat Ieren boos zijn over het falen van de kerkelijke leiders om op de juiste manier te reageren op deze "weerzinwekkende misdaden".