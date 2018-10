We hadden ze en lieten ze gaan: waarom werden de spionnen niet vastgezet?

Aleksei Morenets, Jevgeni Serebrijakov, Oleg Sotnikov en Alexej Minin. Tot gistermiddag anonieme Russen, maar inmiddels wereldwijd bekend als vier geheim agenten.

De vier wilden op 13 april het wifinetwerk van de OPCW in Den Haag hacken. En dat was gelukt, als de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) er geen stokje voor had gestoken.

De heren werden vervolgens op het vliegtuig terug naar Moskou gezet en hun spullen door de MIVD in beslag genomen. Maar waarom werden ze eigenlijk niet gearresteerd?

Niet onschendbaar

Dat heeft volgens minister Bijleveld van Defensie in elk geval niets te maken met hun veronderstelde diplomatieke onschendbaarheid. Ambassadepersoneel en hun familieleden kunnen in het land waar ze zijn gestationeerd in principe niet worden vervolgd (.pdf).

De Russen werden door een medewerker van de Russische ambassade op Schiphol opgepikt en ze reisden op een diplomatieke paspoort. Maar ze waren niet geaccrediteerd, dat wil zeggen niet door Nederland goedgekeurd als diplomaat. "We hoefden ze dus niet met rust te laten", zei Bijleveld.

Hoe ging de MIVD-operatie in zijn werk? Dat laten we zien in deze video: