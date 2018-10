Amerikanen klagen zeven Russische inlichtingenofficieren aan

Justitie in Amerika klaagt zeven Russen aan voor cyberaanvallen op doelen in Nederland, Engeland, Canada, Zwitserland en Amerika. De Amerikanen willen dat ze naar de VS komen om daar te worden berecht.

Onder de zeven zijn de vier Russen die op 13 april in Den Haag probeerden het wifi-netwerk van de OPCW in Den Haag te hacken. Dat nieuws kwam aan het begin van de middag naar buiten. Drie anderen zouden vanuit Rusland hebben geopereerd. Zij zijn ook al in het vizier zijn gekomen bij het onderzoek naar mogelijke beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

De zeven Russische inlichtingenofficieren zouden wereldwijd antidopingagentschappen en sportorganisaties, waaronder wereldvoetbalbond FIFA, digitaal hebben aangevallen. Daarbij zouden ze gegevens van honderden atleten uit tientallen landen hebben buitgemaakt, onder meer met het doel nepinformatie te verspreiden over 'schone' atleten. Daarmee zouden de Russen wraak hebben willen nemen voor de internationale schorsing van Russische atleten op grote toernooien.

Syrië en Skripal

Ook zouden ze gegevens over chemische aanvallen in Syrië, over het onderzoek naar de in Salisbury vergiftigde spion Skripal en over de Amerikaanse nucleaire fabriek Westinghouse die aan Oekraïne levert, hebben willen stelen.

Vanmiddag maakte de Nederlandse inlichtingendienst MIVD bekend dat een actie van vier Russen in Den Haag is voorkomen. Ze probeerden daar in te breken op het wifi-netwerk van de OPCD, de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag. De vier zijn Nederland uit gezet en moesten hun spullen achterlaten. Ze zijn niet opgepakt, zegt het hoofd van de MIVD, omdat "snelheid was geboden toen we zagen dat er een onmiddellijke dreiging was. We wilden deze mannen zo snel mogelijk begeleiden naar Moskou."

De Amerikanen en hun bondgenoten, waaronder Nederland, beschuldigen Russische geheime diensten en hackers al langer van het plegen van cyberaanvallen. Moskou doet die beschuldigingen steeds af als fantasievolle praatjes.