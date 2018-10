MIVD: Russische hack van OPCW voorkomen, MH17-onderzoek ook doelwit

De Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD heeft op 13 april een hackaanval van de Russische geheime dienst verhinderd op de OPCW, de organisatie tegen de verspreiding van chemische wapens in Den Haag. De Russen zouden geprobeerd hebben om het wifi-netwerk van de OPCW te hacken.

Vier betrokken Russische officieren zijn dezelfde dag het land uit gezet. Ze moesten hun spullen achterlaten en daarin zat volgens de MIVD apparatuur die gebruikt wordt om mee te hacken.

MH17

De laptop van een van de Russische officieren heeft verbinding gelegd met verschillende landen, waaronder Maleisië. De Russen probeerden mogelijk inzichten te krijgen in het internationale onderzoek naar de ramp met MH17.

Minister Bijleveld van Defensie is trots op het werk van de veiligheidsdienst. Ze roept de Russen op te stoppen met geheime cyberoperaties en heeft de Russische ambassadeur ontboden.

Directeur Eichelsheim van de MIVD zei dat het ongebruikelijk is dat zijn dienst zulk nieuws naar buiten brengt, maar dat de Amerikanen vanmiddag met een aanklacht naar buiten komen. Hij zei ook dat de Russische geheime dienst actief is in Nederland, ook omdat er veel internationale organisaties hier gevestigd zijn.