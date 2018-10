Duitse inruilactie voor vieze diesels, maar wat doet Nederland?

Duitsland komt met flinke maatregelen om de vervuiling door dieselauto's terug te dringen. Dieselbezitters in veertien steden krijgen een premie van gemiddeld 6000 euro als ze hun diesel van voor 2015 inruilen. Ondertussen doet Nederland veel minder tegen vervuilende diesels. Waarom is dat? En wat doet Nederland dan wel tegen vieze diesels?

De belangrijkste reden dat er hier veel minder ingrijpende maatregelen zijn, is dat de luchtvervuiling door diesels in Nederlandse binnensteden een stuk minder ernstig is dan in Duitsland. Dat komt vooral doordat diesels hier minder populair zijn. In Nederland is 16 procent van alle personenauto's een diesel, in Duitsland is dat twee keer zo veel: 33 procent.

Europese rechtszaak

De EU begon eerder dit jaar zelfs een rechtszaak bij de Europese rechter tegen Duitsland en vijf andere landen, omdat die te weinig zouden doen om de lucht schoner te krijgen. In veel Duitse steden is de hoeveelheid van het vervuilende stikstofdioxide (NO2) flink boven de Europese norm. Vooral oudere diesels stoten veel meer stikstofdioxide uit dan benzine-auto's. Nederland werd door de EU niet voor de rechter gesleept, omdat de situatie hier dus wat beter is.

Dat blijkt ook uit cijfers van het Europees Milieuagentschap. Daarbij gaat het om de hoeveelheid NO2 in de lucht. Van de EU mag het jaargemiddelde eigenlijk niet boven de 40 microgram per kubieke meter uitkomen.

In Nederland kwam in 2016 de hoeveelheid NO2 bij een aantal meetstations wel iets boven die 40 uit, in Amsterdam en Rotterdam. Maar het bleef wel onder de 50 - een waarde die in veel Duitse steden behoorlijk werd overschreden.