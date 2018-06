Kabinet: luchtkwaliteit in binnensteden moet nog dit jaar beter

De luchtkwaliteit zal nog voor het einde van dit jaar verbeterd zijn, schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Met nieuwe maatregelen voldoet ieder Nederlands stadscentrum dan aan de Europese waarden voor schone lucht, hoopt Van Veldhoven.

Staatssecretaris Van Veldhoven wil samen met gemeenten extra maatregelen gaan nemen in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

Voorbeelden zijn minder verkeer door de Maastunnelcorridor in Rotterdam, walstroom op de Rijnkade in Arnhem in plaats van stroomopwekking met generatoren op binnenvaartschepen en subsidies voor elektrische taxi's in Amsterdam.

Van Veldhoven, die er ruim 10 miljoen euro voor beschikbaar stelt, zegt: "Schone lucht is van levensbelang en een veilig niveau van verontreiniging bestaat niet". Ze zegt dat haar volgende doel is dat de luchtkwaliteit van stadscentra ook voldoet aan de nog strengere normen die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert.

Kippenbedrijven

De staatssecretaris verwacht dat ook de overschrijdingen rond veehouderijen in Nederweert en Someren zo snel mogelijk, maar uiterlijk uiterlijk in 2023, zijn opgelost. Door de vele intensieve veehouderijen daar wordt de Europese norm voor fijnstof er overschreden. Met name de kippenbedrijven veroorzaken veel luchtvervuiling.