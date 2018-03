Staatssecretaris Van Veldhoven: geen lappendeken aan milieuzones

Staatssecretaris Van Veldhoven vindt dat er geen lappendeken moet komen van milieuzones. In het regeerakkoord zijn al afspraken gemaakt over één systeem met eenduidige categoriëen en borden. Van Veldhoven zei vandaag dat ze nog voor de zomer met voorstellen komt.

Gemeenten hebben nu verschillende methoden om vervuilende auto's uit de binnenstad te weren. Een aantal werkt met cameracontroles. En de gemeenteraad van Maastricht wil als eerste gemeente in Nederland een vignet invoeren naar Duits voorbeeld. Onder automobilisten is veel verzet, omdat elke stad zijn eigen regels heeft.

Gemeenten die nu nadenken over een milieuzone doen er volgens de staatssecretaris verstandig aan om te wachten op de plannen van het kabinet. Van Veldhoven benadrukt dat gemeenten zelf moeten weten of ze een zone invoeren, maar ze wil wel meer uniformiteit. Haar ministerie brengt nu de verschillende mogelijkheden in kaart, en bekijkt ook methodes in het buitenland.