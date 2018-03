Maastricht krijgt milieuzone met 'Duits' vignet

Ook Maastricht krijgt vanaf 2019 een milieuzone. Dat heeft de gemeenteraad besloten. De gemeente wil als eerste in Nederland een milieuvignet naar Duits voorbeeld invoeren.

De andere drie steden met een milieuzone voor auto's (Utrecht, Rotterdam, Arnhem) werken met cameracontrole en kentekenherkenning. Het Maastrichtse college van B en W ziet daar niets in. "Zo'n systeem is voor Limburg met zijn vele Duitse en Belgische automobilisten onwerkbaar", aldus wethouder Krabbendam.

Maastricht gaat de plannen voor zo'n milieuzone verder uitwerken, zodat de gemeenteraad na de zomer definitief kan beslissen, schrijft 1Limburg.

Vieze brommers

Diesels van voor 2006 en benzinemotoren van voor 1990 komen vanaf volgend jaar zonder milieuvignet de binnenstad niet meer in. De regeling geldt voor auto's, bestelbusjes en vrachtwagens. Ook wil de gemeenteraad bekijken hoe vervuilende brommers en motoren uit de binnenstad te weren.

Maastricht wil het bestaande Duitse vignet, dat veel Limburgers al op hun voorruit hebben, ook voor de stad invoeren. Het vignet is al verplicht in zeventig steden in Duitsland.

Stikstofdioxide

De Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC) is niet blij met de milieuzones in de vier steden, omdat elke stad zijn eigen regels bepaalt. Arnhem is bijvoorbeeld strenger dan de rest. "We zijn tegen, maar als het dan toch moet, laat er dan één landelijk systeem komen", vindt de KNAC.

Milieudefensie reageert juist verheugd. "In Maastricht zijn veel plekken langs drukke wegen waar de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide erg hoog is", zegt een woordvoerder.