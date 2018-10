OM: moordenaar broer kroongetuige moest snel opnieuw toeslaan

Het Openbaar Ministerie heeft nieuwe aanwijzingen dat de organisatie van drugscrimineel Ridouan T. betrokken was bij de moord op de broer van een belangrijke getuige. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtszaak tegen de verdachte van die moord, de 40-jarige Shurandy S.

Volgens het OM is er een link gevonden tussen S. en de groep rond Ridouan T. Wat die link is, lichtte justitie niet toe. Vanochtend was er in de regio Utrecht nog een grote politieactie, die verband houdt met de voortvluchtige crimineel.

De op Curaçao geboren Shurandy S. wordt verdacht van het doodschieten van de onschuldige broer van een man die eerder tot de groep van T. behoorde.

Spijt

Deze man kreeg spijt van zijn rol bij een 'vergismoord' en liep over naar de politie. Daar vertelde hij over een reeks liquidaties waarvoor de groep van Ridouan T. verantwoordelijk zou zijn.

Een paar dagen nadat dit nieuws bekend was geworden, werd de broer van de kersverse kroongetuige doodgeschoten in Amsterdam-Noord. Het OM ziet dit als een vergeldingsactie.

Volgens het OM was het waarschijnlijk de bedoeling dat Shurandy S. snel voor nieuwe misdrijven zou worden ingezet. Na de liquidatie kreeg hij nieuwe telefoons waarmee hij versleuteld kon communiceren met de groep van Ridouan T.

Ook werd de huur van een garagebox verlengd, waar eerder een vluchtauto werd geparkeerd. Het OM ziet daarin aanwijzingen dat S. voor een nieuwe klus zou worden gevraagd.

Zijn advocaat betwist dat er een link is tussen zijn cliënt en de groep van Ridouan T. Ook ziet hij geen enkel bewijs voor mogelijke nieuwe opdrachten.

Ondergedoken

Eerder dit jaar bekende Shurandy S. de moord op de broer van de kroongetuige. Hij kreeg instructies over hoe hij de moord moest uitvoeren, maar zei dat hij niet wist wie het slachtoffer was. Details over zijn opdrachtgever wilde hij niet geven.

Twee zussen van het slachtoffer volgden de zitting van vandaag via een videoverbinding. De familie van de kroongetuige zit nog altijd ondergedoken.

De zaak tegen Shurandy S. gaat in december verder.