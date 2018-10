Invallen en arrestaties in Utrecht, Vianen, Nieuwegein en Tiel

In Nieuwegein, Utrecht, Tiel en Vianen is vanmorgen een grote politieactie bezig. De politie heeft invallen gedaan in verschillende woningen en daarbij zijn zeven mensen gearresteerd. Ook vinden er huiszoekingen plaats.

De politie wil alleen zeggen dat de invallen te maken hebben met "een lopend onderzoek".

Volgens justitie-redacteur Remco Andringa heeft de operatie te maken met een vete in de onderwereld, die de afgelopen jaren heeft geleid tot een lange reeks liquidaties. Het onderzoek houdt ook verband met Ridouan T, die ervan wordt verdacht als opdrachtgever betrokken te zijn geweest bij verschillende liquidaties.

T. is zelf niet aangehouden, maar wel mensen uit zijn familie en directe omgeving. T. zelf is spoorloos en wordt internationaal gezocht. Voor zijn aanhouding is een beloning uitgeloofd van 25.000 euro.

Ridouan T. groeide op in Vianen en is volgens het OM actief in "een crimineel milieu waarin heel snel wordt overgegaan tot geweld". Het OM heeft niet bekendgemaakt aan welke liquidaties T. wordt gelinkt. Op misdaadsites wordt zijn naam in verband gebracht met moorden die werden uitgevoerd door een groep criminelen uit Nieuwegein.