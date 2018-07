Liquidatie-verdachte 'wist niet dat broer kroongetuige doelwit was'

De man die in maart de onschuldige broer van een kroongetuige doodschoot, wist niet wie het slachtoffer was, heeft hij tegen de politie gezegd. Vandaag was de eerste zitting in de rechtszaak tegen de 41-jarige Shurandy S. Hij heeft bekend dat hij in maart dit jaar Reduan B. doodschoot in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord.

Volgens S. is hij afgelopen najaar al benaderd om een liquidatie uit te voeren. In januari dit jaar moest hij een garagebox huren om een vluchtauto neer te zetten. Twee dagen voor de moord kreeg hij informatie over het slachtoffer: een foto, adres en zijn werktijden. Ook kreeg Shurandy S. een instructie hoe hij de liquidatie moest uitvoeren. Hij deed zich voor als sollicitant.

Naar eigen zeggen wist S. niet dat het ging om de broer van een kroongetuige. Hij wil geen namen of details geven die leiden naar zijn opdrachtgever of anderen die bij de moord betrokken zijn.

'Doofpot'

De advocaat van de verdachte maakte zich kwaad over het afluisteren van een journalist op de dag van de moord. "Een klap in het gezicht van de vrije pers", zei raadsman Nico Meijering. "En als klap op de vuurpijl heeft het OM de geluidsopname vernietigd, tegen het uitdrukkelijke bevel van de rechter-commissaris in."

"U heeft niet alleen doelbewust mijn gerechtelijk bevel genegeerd, maar het ook definitief onmogelijk gemaakt om het nog op te volgen", schreef een boze rechter-commissaris aan het Openbaar Ministerie. Volgens Meijering wilde het OM het afluisteren "onder de pet houden". De advocaat denkt dat het gesprek van de journalist ontlastend zou kunnen zijn voor zijn cliƫnt.

Officier van justitie Caroline Cnossen gelooft daar niet in. Naast de bekentenis van de verdachte is er veel ander bewijs, zoals dna-sporen en bewakingsbeeld. "Het is nooit de bedoeling geweest iets in de doofpot te stoppen. Het gesprek tussen de journalist en een bron is niet relevant voor deze zaak."

Wie de afgeluisterde journalist is, werd vandaag niet bekendgemaakt. Volgens het OM zouden zowel de journalist als zijn bron daarmee gevaar lopen.

Moord sloeg in als bom

Shurandy S. zelf was er vandaag niet bij. Nabestaanden van Reduan B. konden via een videoverbinding meekijken met de zaak. De moord op Reduan B. wordt door het OM gezien als een "directe, afgrijselijke reactie op meewerken van de kroongetuige met justitie".

Kroongetuige Nabil B. werd in september opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zogeheten vergismoord op Hakim C., in Utrecht. Sinds december is hij kroongetuige in het proces over de drugsoorlog.

Volgens officier van justitie Cnossen is de moord ingeslagen als een bom. "Het is niet eerder voorgekomen dat een volstrekt onschuldige burger wordt doodgeschoten omdat een familielid ervoor heeft gekozen mee te werken aan de opsporing."

De zaak gaat in oktober verder.